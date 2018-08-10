Antalya'da orman yangını

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatte kontrol altına alındı.

Gündoğmuş ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda bugün saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmlalarının sürdüğü, yangının çıkış nedeni ve etkilediği alan hakkında herhangi bilgi verilmedi.

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