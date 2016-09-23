Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesi Aslanbucak mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin hemen yanında çıkan yangına, orman işletme şefliği ekipleri müdahale ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve çöplüğe sıçrayan yangına, belediye itfaiye araçları, Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor. Bölgedeki vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.



Söz konusu mahallede ormanlık alanda bulunan bir ev ile belediyeye ait hizmet birimi, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Evin sahibi Fatma Çalık yaptığı açıklamada, yangının nasıl çıktığını görmediğini dile getirerek "Okuma yazma bilmediğim için bir yere telefon edemedim. Allah yardımcımız olsun." dedi.



Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk de ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ettiğini kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...