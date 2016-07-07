Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Kemer ilçesi yönüne giden sürücülerin dumanları görerek haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Üç helikopter ve 3 arazözle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Arazinin sarp, havanın da rüzgârlı olmasının müdahaleyi güçleştirdiği belirtildi.