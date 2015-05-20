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Antalya'da orman yangını

Yaklaşık bir saaatte kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık genç kızılçam ve makilik alan zarar gördü

20 Mayıs 2015 01:48

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkanorman yangınında, yaklaşık 3 hektarlık genç kızılçam ve makilik alan zarar gördü. Güzören Mahallesi'ndeki sera atıkları toplama alanından başladığı ileri sürülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangına, bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.  

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık genç kızılçam ve makilik alan zarar gördü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı. 

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