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Sağlık

Antalya'da 'organ bağışı' rekoru kırıldı

"1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi" dalındaki Guinness dünya rekoru denemesinde bir saatte 2 bin 56 kişi organlarını bağışladı

02 Mart 2013 10:21

Antalya, '1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi'nde Çin'deki 474 kişilik rekoru, bin 981 kişi ile kırdı.
 
Antalyalılar 'organ bağışı rekoru' için toplandı.

Valilik koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi" dalındaki Guinness dünya rekoru denemesinde bir saatte 2 bin 56 kişi organlarını bağışladı.

Kepez Arena'da gerçekleştirilen organizasyon saat 15.13'te başladı, saat 16.13'de sona erdi.

40 masada 128'i şahit, 230 sağlık ekibinin görev yaptığı organizasyonda bir saatte 2 bin 56 kişi organlarını bağışladı.

Yapılan değerlendirme sonucunda 75 kişinin başvurusu çeşitli nedenlerle kabul edilmedi. ''1 saatte en fazla organ bağışında'' yeni rekor bin 981 olarak tescillendi.

Çin'deki 474 bağışlık rekor ise ilk 7 dakikada kırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, rekor denemesi sonrası yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyada çok iyi örgütlendiğini kaydederek, organizasyona destekte bulunan öğrencilerine ve Antalya'ya teşekkür etti.

Guinness Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyma Subaşı'nın başvuruları kontrol ettiği sırada sanatçı Sümer Ezgü de mini konser verdi.

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