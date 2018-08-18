Antalya'da Noel Baba'nın iskeleti mi bulundu?

Antalya'nın Demre ilçesinde Aziz Nikolaus Kilisesi’nde tam 27 yıldır yürütülen kazıda 5 insan iskeletine ulaşıldı. Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ulaşılan iskeletlerin Noel Baba ya da ailesine ait olabileceğini kaydetti. "Belki şimdi gülüp geçebilirsiniz" diyen Çekirge, "Ama ya çıkarsa" ifadesini kullandı.

Çekirge'nin "Noel Baba’nın iskeleti mi bulundu? başlığıyla (18 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Antalya'nın Demre ilçesinde Aziz Nikolaus Kilisesi’nde tam 27 yıldır bir kazı yürütülüyor.

Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütülen bu kazıda kısa süre önce çok önemli bir gelişme oldu.

Kilisenin batı avlusunda 5 insan iskeletine ulaşıldı...

Doğrusu ben bu haberi görünce gazetecilik damarlarım tutuştu. Biraz da hayal kurunca...

Sema Hocamın affına sığınarak sormadan edemedim:

“Madem burası Noel Baba kilisesi. Bu iskeletlerden birisi neden ona ait olmasın? Ya da ailesine.”

Belki şimdi gülüp geçebilirsiniz.

Ama ya çıkarsa...

Selçuk’taki Meryem Ana kalıntıları öyle değil mi?