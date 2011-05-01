Antalya'da 'Muhteşem' ödüller

T24 - 2. Antalya Televizyon Ödülleri'nde 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi 5, 'Muhteşem Yüzyıl' 4 dalda ödül kazandı.







Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfınca (AKSAV) düzenlenen 2. Antalya Televizyon Ödülleri, sahiplerini buldu.

Nitelikli televizyon yapımlarını ödüllendirerek, kaliteli yapımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın Mardan Palace Otel'deki ödül gecesi, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Demet Tuncer ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu ödül gecesine, aday gösterilen dizilerin ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile davetliler katıldı.



Demet Tuncer'in müzik ve showlarıyla renklenen gecede, sanatçı Vahide Gördüm, Erdal Özyağcılar ve Lale Devri dizisine Juri Özel Ödülü, Behzat Ç. dizisine özel ödül verildi. Gecenin 'onur ödülü' ise Tekin Akmansoy'a sunuldu.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi 'Kaynanalar'da Kayserili uyanık işadamı Nuri Kantar'ı canlandıran Akmansoy'a ödülünü, aynı dizide 'Döndü' karakterini oynayan rol arkadaşı Defne Yalnız verdi. Akmansoy, sanatçıların bir takım garantiler içinde olması gerektiğini belirterek, TBMM'den bu konuda yasa çıkarılmasını istedi.



Adaylara 'özel ödül' tepki yarattı



Bu arada 'En İyi Dizi Erkek Oyuncu' adayları arasında bulunan Erdal Özyağcılar, 'En İyi Dizi Kadın Oyuncu' adayları arasındaki Vahide Gördüm, 'En İyi Polisiye Dizi' kategorisinde bulunan Behçat Ç. ve 'En İyi Yarışma' Kategorisinde ödül arayan 'Kelime Oyunu'na özel ödül verilmesi dikkati çekti. Henüz yarıştıkları kategoriler açıklanmadan özel ödül verilen sanatçılardan Erdal Özyağcılar, ''Teşekkür ederim'' dedikten sonra sahneden inerek tepki gösterdi.

Behçat Ç. dizisinin ekibi de dizinin yapımcısı dışında özel ödül için çağırılmalarına rağmen sahneye çıkmadılar.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi de gecede Jüri Özel Ödülü'nü aldı.



Dramaya 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' damgası



Drama dalında geceye 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisi damga vurdu. Dizi çekimleri nedeniyle ekibin törene katılmadığı gecede, ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'', 'En İyi Drama Dizisi Yönetmen', 'En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncu', 'En İyi Drama Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu', 'En İyi Drama Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu',

'En İyi Dizi Film Görüntü Yönetmeni' dallarında ödüle layık görüldü. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ise 'En İyi Drama Dizisi', 'En İyi Dizi Film Sanat Yönetmeni', 'En İyi Dönem Dizisi', 'En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu' dallarında ödül kazanırken, gecede 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi hiç ödül alamadı.



Komedi dalında ödülleri 'Yahşi Cazibe' topladı



2. Antalya Televizyon Ödülleri'nde toplam 7 kategoride verilen komedi dalındaki ödüllerin 6'sını 'Yahşi Cazibe' dizisi aldı. Dizi, 'En İyi Komedi Dizisi', 'En İyi Komedi Dizisi Yönetmen', 'En İyi Komedi Dizisi Senaryo', 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu', 'En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu', 'En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorilerinde ödüle layık görüldü.

2. Antalya Televizyon Ödülleri kapsamında 32 kategoride ödül kazananlar şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Muhteşem Yüzyıl

En İyi Drama Dizisi Yönetmen: Zeynep Günay Tan (Öyle Bir Geçer Zaman ki)

En İyi Drama Dizisi Senaryo: Ercan Mehmet Erdem, Emrah Serbes (Behçat Ç.)



En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Bingöl (Öyle Bir Geçer Zaman ki)

En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu: Okan Yalabık (Muhteşem Yüzyıl)



En İyi Drama Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu: Farah Zeynep Abdullah (Öyle Bir Geçer Zaman ki)

En İyi Drama Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli (Öyle Bir Geçer Zaman ki)

En İyi Gençlik Dizisi: Elde Var Hayat

En İyi Polisiye Dizi: Arka Sokaklar

En İyi Dönem Dizisi: Muhteşem Yüzyıl



En İyi Komedi Dizisi: Yahşi Cazibe

En İyi Komedi Dizisi Yönetmen: Bora Onur (Yahşi Cazibe)

En İyi Komedi Dizisi Senaryo: Gani Müjde (Yahşi Cazibe)



En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Aslıhan Gürbüz (Yahşi Cazibe)

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Hakan Yılmaz (Yahşi Cazibe)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hande Katipoğlu Seyhun (Yahşi Cazibe)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu: Enis Arıkan (Yerden Yüksek)

En İyi Dizi Film Görüntü Yönetmeni: Sedat Yücel (Öyle Bir Geçer Zaman ki)

En İyi Dizi Film Müzik: Toygar Işıklı (Ezel)

En İyi Dizi Film Sanat Yönetmeni: Nilüfer Giritlioğlu, Zafer Kanyılmaz (Muhteşem Yüzyıl)

En İyi Kültür/Sanat Programı: Gece Gündüz (NTV)

En İyi Kadın Programı: Derya'nın Dünyası (Kanal Türk)

En İyi Sağlık Programı: Ender Saraç'la Sağlıklı Yaşam (TNT)

En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol (NTV)

En İyi Talk Show Ve Müzik - Eğlence Programı: Beyaz Show (Kanal D)

En İyi Komedi Programı: Komedi Dükkanı (Star TV)

En İyi Yarışma Programı: Yok Böyle Dans (Show TV)

En İyi Magazin Programı: 2. Sayfa (Kanal Türk)

En İyi Haber/Tartışma Programı: 5N1K (CNNTürk)

En İyi Ekonomi/Sektör Programı: Ekonomi Notları (NTV)

En İyi Ana Haber Bülteni Sunucusu: Uğur Dündar (Star TV)

En İyi Belgesel Yapım: Trakya'nın Kara Günleri (Nazım Alpman) - IZTV



