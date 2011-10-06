-Antalya'da mucize kurtuluş ANTALYA (A.A) - 06.10.2011 - Antalya'da bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Seyit Emir, getirildiği hastanede doktorların 20 dakika süren kalp masajıyla hayata tutundu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kepez'in Güneş Mahallesi Sinem Sitesi'ndeki apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Seyit Emir, olay yerine gelen ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran minik Seyit, hastane acil servisinin geri döndürme ünitesine alındı. Burada minik Seyit'e doktorlar tarafından yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldı. Tekrar kalbi çalışan minik Seyit'in tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdüğü öğrenildi.