Antalya'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi

Yücel BULUT- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle kent merkezinin yanı sıra Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde ağaçlar devrildi, tarım alanları zarar gördü.

Antalya\'da saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına, kent merkezinin yanı sıra Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğleden sonra başlayan ve sabah saatlerine kadar süren fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Kent merkezinde bazı ağaçları köklerinden söken fırtına, Gazipaşa\'da tarım arazileri ve çilek seralarına zarar verdi. Yine fırtına nedeniyle bir işyerinin tabelası yerinden koparak park halindeki iki aracın üzerine devrildi. İki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi\'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Trafiğe kapanan yol Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı. Beldibi Mahallesi\'nde ise bir otelin çatısı kısmen zarar gördü. Bazı iş yerlerinin tentelerinin uçtuğu fırtınada, çöp konteynerleri de yollara savruldu.



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