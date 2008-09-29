Antalya'da korku dolu gece

TÜRK Hava Yolları'na ait Ankara- Antalya seferi yapan ve içinde 11'i çocuk 171 yolcunun bulunduğu Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na motorlardan birinin durması nedeniyle `acil iniş' yaptı. Havalimanı yetkilileri bu korkuyu atlatırken, 4 saat sonra İsrail Havayolu El Al'a ait içinde 180 yolcu bulunan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının bir motoru durdu. Bu uçak da Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Antalya Havalimanı'nda dün gece 4 saat arayla korku dolu saatler yaşandı. THY'nin alt markası olan Anadolu Jet'e ait Boeing 737-400 tipi TC-JEY tescil işaretli `TK 914' sefer sayılı uçak, saat 19.20'da Ankara'dan havalandı. İçinde 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan yolcu uçağının motorun biri, Antalya'ya yaklaşırken durdu.



Uçağın pilotları durumu kuleye bildirdi. Antalya Havalimanı, `acil iniş' durumuna geçti. İtfaiye ve ambulansların hazır bekletildiği alanda, pilot uçağı tek motorla sorunsuz indirdi. THY teknik ekibi de uçağı hemen bakıma aldı.



THY Basın Müşaviri Ali Genç, Ankara- Antalya seferi yapan `TK 914' sefer sayılı Anadolu Jet uçağının Antalya Havalimanı'na tek motor ile iniş yaptığını doğrulayarak, "Tüm pilotlarımız simülasyon eğitimlerinde bu tip durumlarda nasıl iniş yapacaklarının eğitimi alıyor. Pilotlarımız prosedürleri doğru uygulayarak inişi başarıyla gerçekleştirdiler" dedi.



Uçağın dönüş yolcuları bir sonraki seferle birleştirilerek Ankara'ya gönderildi. Uçağın motorundaki arızanın giderilmesi amacıyla bugün THY Teknik'e ait bir ekip Antalya'ya gitti.



İsrail uçağının da motoru durdu



Antalya Havalimanı yetkilileri, bu olayın şokunu atlattıktan 4 saat sonra, İsrail hava yolu şirketlerinden El Al'a ait içinde 180 yolcu bulunan Boeing `737-800' tipi yolcu uçağının Tel Aviv'e uçarken Türk hava sahasında motoru durdu. Pilotlar en yakın havalimanı olan Antalya'ya inmeye karar verdi.



İsrail uçağı saat 00.20'de Antalya Havalimanı'na indirdi. Yolcular başka bir uçakla ülkelerine gönderilirken motor THY teknisyenleri tarafından bakıma alındı. Antalya Havalimanı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Hayreddin Balcıoğlu, iki olayı da doğruladı. Balcıoğlu, "Pilotlar en ufak problemi bile risk kabul eder ve kuleye bildirir. Tüm teknik ekibimiz gerekli işlemlerini yaptı ve sorun olmadı. Emergency durum için bilgi verildi. Biz gerekli tedbirleri aldık" diye konuştu.