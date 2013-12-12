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Yaşam

Antalya'da kick boks müsabakası ölümle sonuçlandı

Antalya'da müsabakanın ardından fenalaşan bir kick boksçu hayatını kaybetti

12 Aralık 2013 08:25

Antalya'da düzenlenen kick boks şampiyonasına katılan Güney Afrikalı sporcu, 4 Aralık'taki müsabakası sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serik İlçesi’nde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na katılan Güney Afrikalı sporcu 28 yaşındaki Albertus Johannes Wessels, 4 Aralık’taki maçından sonra fenalaştı.

İlk müdahalesi şampiyonanın düzenlendiği otelde yapılan sporcu, ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Güney Afrikalı sporcu, dün gece yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Wessels'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak hava yoluyla ülkesine götürüldü.

Wessels'in, müsabakada başına aldığı darbe sonucu fenalaşıp öldüğü öne sürüldü.

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