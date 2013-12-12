Antalya'da kick boks müsabakası ölümle sonuçlandı

Antalya'da düzenlenen kick boks şampiyonasına katılan Güney Afrikalı sporcu, 4 Aralık'taki müsabakası sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Serik İlçesi’nde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na katılan Güney Afrikalı sporcu 28 yaşındaki Albertus Johannes Wessels, 4 Aralık’taki maçından sonra fenalaştı.
İlk müdahalesi şampiyonanın düzenlendiği otelde yapılan sporcu, ardından hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Güney Afrikalı sporcu, dün gece yaşamını yitirdi.
Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Wessels'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak hava yoluyla ülkesine götürüldü.
Wessels'in, müsabakada başına aldığı darbe sonucu fenalaşıp öldüğü öne sürüldü.