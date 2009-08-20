Antalya'da kedi katliamı

Antalya'nın Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde 20'ye yakın sokak kedisi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendiğini iddia eden mahalle sakini Zehra Çakar, “Evladım gibi baktığım 20'ye yakın sokak kedisinin tamamını ölü olarak buldum. Bu zalimliği yapanların peşini bırakmayacağım” dedi.



Mahallenin farklı yerlerinde bulunan kedilerin zehirlendiğini belirten mahalle sakinleri, bunu belediye görevlileri ve bazı vatandaşların yaptığını iddia etti. Kedileri evinin önünde besleyen 65 yaşındaki Zehra Çakar, kendilerin bir gece içinde toplu olarak katledildiğini gözyaşları içinde anlatarak, “Her gün kapımın önüne gelen kediler bu sabah gelmedi. Ben de ne olduğu anlamak için mahalleyi dolaşmaya başladım. Bu sırada gördüğüm manzara karşısında dehşete düştüm. Çünkü evladım gibi baktığım 20'ye yakın sokak kedisinin tamamını ölü olarak buldum” dedi.



'Kedileri pompalı tüfekle vurdular'



Kedilerin zehirlendiğini ileri süren hayvansever kadın şöyle konuştu:



“Benim bu kedileri beslememe mahalle sakinlerinden bazıları karşı çıkıyordu. Hatta beslediğim kedilerin bazılarını pompalı tüfekle vuran komşum, beni bu hayvanları beslememem konusunda tehdit etti. Bu sabah ise evladım gibi baktığım kedilerimi ölü olarak buldum. Böyle bir şey yapmaya hangi insanın vicdanı elverir anlamıyorum. Ben kanser olduğum halde bu hayvanlara sahip çıkıyorum. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Kedilerimi zehirleyenleri bularak cezalandırılmalarını sağlayacağım.”



‘Antalya'da hayvan sevmek suç oldu'



Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı Sevda Kıraç da, Antalya'da hayvan sevmenin suç haline geldiğini söyledi. Kepez'de yaşanan bu olayın ilk olmadığını dile getiren Kıraç, “O hayvancıkları Allah'tan bile korkmadan zehirlemişler. Hatta bir süre önce o mahallede işkenceye uğramış, bacakları kırılmış, kuyruğu kesilmiş bir kedi getirmişlerdi. Biz o kediyi tedavi edip yine sokağa bıraktık. Ama hayvan düşmanları bu sefer de kedilere zehir atarak toplu katliam yaptı. Biz bu zalimliği yapanları Allah'a havale ediyoruz” diye konuştu.



Kedilerin toplu ölümüne ilişkin kendilerine hiçbir bilgi ulaşmadığını öne süren Kepez Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Şeref Lökoğlu ise, belediye olarak hiç bir hayvan türüne yönelik itlaf uygulaması yapmadıklarını söyledi.