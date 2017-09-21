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Antalya'da kaza: 4 ölü (2)

SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ Antalya'da Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücülerin kimlikleri belirlendi

21 Eylül 2017 13:34

SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ
Antalya\'da Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücülerin kimlikleri belirlendi. Kazada ölen 06 HP 350 plakalı otomobilin sürücüsünün İsmet Pehlivan, 07 T 2789 plakalı taksinin şoförünün ise Nurettin Şekerci olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki incelemeden sonra sürücüler Pehlivan ve Şekerci ile ölen Ali Gazi ve Tayfur Dikmen\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

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