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ANTALYA'DA JET

03 Temmuz 2011 19:21

-ANTALYA'DA JET-SKI KAZASI  ANTALYA (A.A) - 03.07.2011 - Antalya'da Kanadalı turistin kullandığı jet-skinin çarptığı 13 yaşındaki Hediye Durmaz, ağır yaralandı.  Lara Halk Plajları'nda Kanadalı turist Nazgool M'nin kullandığı jet-ski, bu sırada denizde yüzen 13 yaşındaki Hediye Durmaz'a çarptı. Yaralanan Durmaz, çevredekiler tarafından plaja çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Medical Park Antalya Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Nazgool M. ise, Demircikara Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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