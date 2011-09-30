Antalya'da jandarma karakolu önünde 'canlı bomba' eylemi!

T24 - Antalya’nın Kemer İlçesi Göynük Beldesi’ndeki Göynük Jandarma Karakol Komutanlığı girişinde patlama meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili kesin ve resmi bir açıklama yapılmazken, patlamanın bir canlı bomba eylemi olduğu ileri sürüldü.



Göynük Jandarma Karakol Komutanlığı’nı önündeki kontrol noktası önünde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Kontrol kulübesi havaya uçarken, kontrol noktasıyla karakol arasındaki otomobiller büyük hasar gördü.



İlk belirlemelere göre karakola girmeye çalışan canlı bomba, kontrol noktasından geçemeyince üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda canlı bomba parçalanarak ölürken bir uzman çavuş yaralandı.





Vali Yüksel'den ilk açıklama





Antalya Vali Vekili Recep Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Göynük'te yerleşim alanı ve turistik alandan uzak bir mevkide kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın menşei henüz bilinmeyen patlama nedeniyle öldüğü, yakınında bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı belirlenmiştir. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma devam etmektedir'' dedi.



Bu arada, patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı, Antalya-Kemer karayolunda ulaşımın kontrollü şekilde verildiği belirtildi.





Üzerindeki bombayı patlattı





Görgü tanıklarının anlattığına göre, patlama belde girişindeki jandarma asayiş noktasının önünde oldu. Sırt çantalı biri jandarma asayiş noktasının önüne gelerek üzerine bağlı bombayı patlattı. Patlamanın şiddetiyle sırt çantalı kişi parçalanırken biri jandarma, ikisi turist üç kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla Kemer ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma noktasında hasar oluşurken çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama olduğu sırada iş yerinde cep telefonuyla konuştuğunu anlatan İsmail Çetin isimli görgü tanığı, "Patlama olunca arkamı döndüm. Jandarma kulübesinden bir askeri çıkarken gördüm. Yüzündeki cam parçalarını çıkararak hastaneye götürdük. Çok şiddetli bir patlamaydı." diye konuştu.









