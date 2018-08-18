Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen yıl başlattığı Milli İstihdam Seferberliği\'nde 180 bin yeni istihdamla Türkiye ikincisi olan Antalya\'nın, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 13.9 artışla 145 bin 448 yeni istihdam sağladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik, içeriğinde birçok devlet desteği bulunan Milli İstihdam Seferberliği, bu yıl devlet destekleri daha da genişletilerek devam ettiriliyor. Geçen yıl Türkiye\'de 1.5 milyon yeni istihdam hedefiyle başlatılan seferberlik kampanyasında, Antalya 180 bin yeni istihdamla İstanbul\'un ardından Türkiye ikincisi olmuştu.

Geçen yılın Aralık ayında Ankara\'da düzenlenen törenle, Milli İstihdam Seferberliği\'nde Türkiye ikinciliği başarısını elde eden Antalya\'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından verilen ödülü alan Vali Münir Karaloğlu, Milli İstihdam Seferberliği\'nde 2018\'in ilk yarısına ilişkin rakamları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın öncülüğünde geçen yıl başlatılan Milli İstihdam Seferberliği\'nde Antalya\'nın başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, \"2017 yılının ilk 6 ayında Antalya olarak, 127 bin 810 yeni istihdam sağlamış ve Türkiye ikinci olarak önemli bir başarı elde etmiştik. Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yeni istihdam rakamı, toplamda yüzde 13.9\'luk artışla 145 bin 448 olarak gerçekleşti. Geçen yıla oranla 17 bin 638 vatandaşımız iş sahibi oldu. Yeni istihdamlar yaratarak, bir yandan işsizlik rakamlarını düşürürken, bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağladık. Milli İstihdam Seferberliği\'ne katkı veren işverenlerimize teşekkür ediyor, bereketli işler diliyorum\" dedi.

SEFERBERLİKTE HANGİ TEŞVİKLER SAĞLANIYOR?

\'İstihdamla Büyüyen Türkiye\' sloganıyla Türkiye genelinde özel sektörün 2018 yılı içerisinde aldığı yeni çalışanları için SGK primleri ve vergileri bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Asgari ücret üzerinden bu yıl için aylık teşvik tutarı 883 TL. Kadınların, engellilerin ve 18- 25 yaş arasındaki gençlerin teşvikten yararlanma süresi 1.5 yıl.

İmalat sanayi ve bilişim sektöründe işverenlerin, ilave istihdam edeceği kişilerin SGK primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. Sigortalıya 5 bin 412 TL\'ye kadar ödenecek ücretler için aylık teşvik tutarı en fazla 2 bin 151 TL. Kadınların, engellilerin ve 18-25 yaş arasındaki gençlerin teşvikten yararlanma süresi 1.5 yıl.

Bu yılın 9 ayında işverene asgari ücret desteği olarak aylık 100 TL verilecek. 1-3 çalışanı olan, ustalık belgesine sahip imalat sanayi işverenleri ilave istihdam edeceği 18-25 arası gençlerin SGK primleri ve vergileri, 2 bin 486 TL\'ye kadar bir yıl boyunca bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödenecek.

İşbaşı eğitim programlarına katılanların 3 ay boyunca günlük 61.65 TL, aylık 1603 TL ücreti, genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak. Bilişim ve imalat sanayi sektörlerinde bu program 3 aydan 6 aya çıkartıldı. Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programları 18-29 yaş arası gençler için 9 ay sürecek. İmalat sanayi sektöründe 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlar için program süresince aylık 400 TL kreş ve bakım desteği ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TOBB MEGİP projesi kapsamında mesleki eğitim kurslarına katılanların günlük 61.65 TL ücreti, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerini devlet karşılayacak. Teorik ve pratik eğitimler 8 ay sürebilecek.



FOTOĞRAFLI