Antalya'da işten çıkarılan garson 3 kişiyi öldürüp, intihar etti (3)

\'HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİM\' DEMİŞ

Antalya Konyaaltı\'nda, eski patronu Gani Kocabaş ile restoran çalışanı Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Ege\'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Saddam Korkmaz\'ın, trafik cezası yüzünden patronuyla tartıştığı ortaya çıktı. Paket servis yapan Saddam Korkmaz\'a servis sırasında trafik cezası kesildiği, cezanın ödenmesi konusunda patronu Gani Kocabaş\'la 3 gün önce tartıştığı ve işten çıkarıldığı kaydedildi. Trafik cezası işletme sahibi tarafından ödenirken, Saddam Korkmaz\'ın \"Bu işyerindeki herkesi öldüreceğim\" diye tehditte bulunduğu belirtildi.

SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

Olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, Saddam Korkmaz\'ın kullandığı pompalı tüfeği internet üzerinden aldığını tespit etti. Daha önce iki kez işten çıkarıldığı kaydedilen Korkmaz\'ın silahı montunun içine gizleyerek işyerine geldiği ifade edildi.

Diğer yandan Saddam Korkmaz\'ın terör suçlarından değil, çeşitli asayiş suçlarından kaydı bulunduğu açıklandı.



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