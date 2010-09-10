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ANTALYA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA ANTALYA (A.A)

10 Eylül 2010 13:19

-ANTALYA'DA İŞ YERİNDE PATLAMA ANTALYA (A.A) - 10.09.2010 - Antalya'da bir dönercide meydana gelen patlamada, bir kişi haatını kaybetti. Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde bulunan Selahattin Akkaşoğlu'na ait Arzum Döner'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, iş yerinde usta olarak çalışan İbrahim Özgün (53) hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama haberini alarak olay yerine gelen Özgün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Patlamanın geniş bir alanda duyulması üzerine bomba imha uzmanları da iş yerinde inceleme yaptı. Patlamanın iş yerindeki gaz kaçağı sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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