Antalya'da iki 'Gezi' tutuklusu tahliye edildi

Antalya'daki Gezi Parkı protestoları nedeniyle tutuklanan Fecri Ataseven ve Hasan Umut Baran, adli kontrollü tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Antalya'da, Gezi eylemlerine destek amaçlı Çallı Kavşağı'ndaki gösteriye katılan ve gözaltına alınarak tutuklanan Fecri Ataseven ve Hasan Umut Baran, bugün Antalya 1. Özgürlük Mahkemesi'nde ara duruşmaya katıldı.

Sanıklar, tahliyelerini isterken avukatları da suçun vasfının değişme ihtimali ve beraat etme olasılıkları fazla olan sanıkların tutukluluk hallerine itiraz etti. Mahkeme kısa süren duruşma sonunda sabit adres sahibi olmaları ve delillerin büyük bölümünün toplandığını belirterek sanıkları adli kontrolle tahliye etti. 4 Eylül 2013 günü gözaltına alınarak tutuklanan Ataseven ve Baran, yaklaşık 120 gündür Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalıyordu.

Bu tahliyelerden sonra Gezi tutuklusu olarak 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Şubat tarihinde duruşmaları yapılacak olan Alanya L Tipi Cezaevi'ndeki Ayşe Deniz Karacagil ile Antalya L Tipi Cezaevi'ndeki Murat Sezgin ve Mustafa Cihan Yılmaz kaldı.