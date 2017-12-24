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Antalya'da 'huzur uygulaması'na bin 596 polis katıldı

Antalya'daki uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı, 121 araca 84 bin 147 TL ceza kesildi

24 Aralık 2017 01:58

Antalya'da  bin 596 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. 55 noktada yapılan uygulamalarda, aranan 16 kişi yakalandı, 121 araca 84 bin 147 TL para ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Antalya’da Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam bin 596 personel, 222 ekip, 2 helikopter, 2 deniz aracı, 7 dedektör polis köpeği katıldı.

Aranan 16 kişi yakalandı

Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 55 hassas noktada ve 393 işyerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 10 bin 513 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 16 kişi yakalandı, uygunsuzluk tespit edilen işyerlerine toplam
9 bin 186 TL cezai işlem uygulandı.

121 araca 84 bin 147 TL ceza kesildi

Uygulama esnasında, 54 adet mermi 6 adet kesici-delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gram esrar ele geçirilerek 6 kişi gözaltına alındı.18 şahsa adli-idari yönden yönden işlem yapıldı Ayrı.ca, Toplam bin 966 adet araç kontrol edilirken, 121 adet araca 84 bin 147 TL cezai işlem uygulandı, 14 adet araç trafikten men edildi.

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