Antalya'da HDP ve ÇHD yöneticileri tutuklandı

Antalya'da, kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) Antalya Şube başkanı Avukat Deniz Demirel ile HDP il eş başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da 11 Ağustos sabahı PKK'ya yönelik bir soruşturma kapsamında çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile kapatılan ÇHD'nin Antalya Şube Başkanı Avukat Deniz Yıldırım, Avukat Ramazan Gökalp ile HDP Antalya il Eş Başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı'nın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Dosyası ayrılan 11 şüpheliden 5'i, dün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Aralarında HDP il eş başkanları ile 2 avukatın da bulunduğu ikinci gruptaki 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Avukat Deniz Yıldırım ile HDP il eş başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.