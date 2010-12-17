Antalya'da gemi battı!

T24 - Bolivya bandıralı kuru yük gemisi fırtınada battı. Bir süre ulaşılamayan denizcilere arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı. 18 denizci kurtarıldı.





Antalya´da gece saatlerinde şiddeti artıran rüzgar ile fırtına nedeniyle karaya sürüklenen yük gemisi falezlere çarptı.



Karaya oturan gemi telsizlerle yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye polis ve sivil savunma ekipleri gemiye ulaşmak için büyük çaba harcadı. Şiddetini artıran yağmur nedeniyle güçlük çeken ekipler halatlar yardımıyla gemiye ulaştı. Bolivya Bayraklı olduğu belirlenen boş gemi personeli 2 saatlik bir kurtarma çalışmasının ardından çıkarıldı. Hazır halde bekletilen ambulanslara alınan 18 personel şehir merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

