Antalya'da gaz patlaması, maddi hasara yol açtı

T24 - Antalya'da bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle Atatürk Caddesi savaş alanına döndü. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.Antalyalılar güne patlamayla uyandı/Foto Galeri
Antalya'da 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan restoranın mutfağında gaz kaçağı sonucu bu sabah meydana gelen şiddetli patlama, büyük hasara yol açtı.
Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi 1318 Sokak girişindeki 6 katlı Girne Apartmanı'nın zemin katında bulunan ‘Antepçe' adlı restoranda, saat 06.45'de şiddetli bir patlama oldu. Mahalle sakinlerinin yataklarından fırlamalarına neden olan patlama sonrasında restoran harabeye dönerken, etrafındaki binalarda ve dükkanlarda da büyük hasar oluştu. Ev ve dükkanların camları kırılırken, bazı işyerlerinin de tezgahları hasar gördü. Patlamanın bildirilmesi ardından çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Patlamanın olduğu restoranın kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin bulunmaması, olası can kaybını önledi.
İnceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın LPG tüpünden sızan gazın ateş alması sonucu meydana geldiğini, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. Restoranın caddeye göre arka tarafındaki mutfakta bulunan 12 kilogramlık LPG tüpünde gece kaçak olduğu belirtilirken, buzdolabı motorunun bir süre çalıştıktan sonra durduğunu, kısa aradan sonra yeniden çalışmaya başladığını, bu sırada meydana gelen ‘tetikleme'nin patlamaya neden olduğu sanılıyor.
5 ay önce hizmete açılan restoranın sahibi Ömer Faruk Yılmaz, patlama sonrası işyerini görünce şok geçirdi. Yılmaz, “Restoranı yeni açmıştım. Burası kebapçı dükkanı. Çiğköfte ve Gaziantep yöresi yemeklerini satıyoruz. Patlamada ne olduğunu anlamadım” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Köpek tezgah altında kaldı
Restoranın yanındaki ‘Angel Tabacco' adlı büfenin sahibi Hüseyin
Doğan'ın işyerinde hırsızlara karşı bıraktığı Rottweiler cinsi ‘Angel'
adlı köpek de patlama sonrasında devrilen tezgahın altında kaldı.
Köpek, patlamayı öğrenip işyerine koşan sahibi tarafından yara almadan
çıkartıldı.
Apartman'da oturan anlattı
Patlamanın meydana geldiği apartmanda oturan reklam ajansı sahibi
Münevver Gençtürk, “Patlama olduğu sırada uykudaydık. Ne olduğunu
anlayamadım. Büyük patlama sesiyle sarsıldık. Yatağımdan fırladım. Her
yer karanlıktı. Pijamalarımızla birlikte apartmanı terk ettik. Aşağıya
indiğimizde manzara korkunçtu” dedi.
Aynı apartmanın 17 Ekim 2005 tarihinde de 7 metre derinliğindeki
foseptik çukuru çökerken binanın yükünü taşıyan ana kolonlarından
birisi boşa çıkmış, 18 daireli apartman ile karşısındaki 5 katlı Gül
Apartmanı da boşaltılmıştı. Apartmandaki taşıyıcı kolonlar
güçlendirilmiş, boşa çıkan kolon desteklendikten sonra dairelere tekrar
yerleşilmişti.