Antalya'da gaz patlaması, maddi hasara yol açtı

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Köpek tezgah altında kaldı

Apartman'da oturan anlattı





Antalya'da 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan restoranın mutfağında gaz kaçağı sonucu bu sabah meydana gelen şiddetli patlama, büyük hasara yol açtı.Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi 1318 Sokak girişindeki 6 katlı Girne Apartmanı'nın zemin katında bulunan ‘Antepçe' adlı restoranda, saat 06.45'de şiddetli bir patlama oldu. Mahalle sakinlerinin yataklarından fırlamalarına neden olan patlama sonrasında restoran harabeye dönerken, etrafındaki binalarda ve dükkanlarda da büyük hasar oluştu. Ev ve dükkanların camları kırılırken, bazı işyerlerinin de tezgahları hasar gördü. Patlamanın bildirilmesi ardından çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi. Patlamanın olduğu restoranın kapalı olması nedeniyle içeride kimsenin bulunmaması, olası can kaybını önledi.İnceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, patlamanın LPG tüpünden sızan gazın ateş alması sonucu meydana geldiğini, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. Restoranın caddeye göre arka tarafındaki mutfakta bulunan 12 kilogramlık LPG tüpünde gece kaçak olduğu belirtilirken, buzdolabı motorunun bir süre çalıştıktan sonra durduğunu, kısa aradan sonra yeniden çalışmaya başladığını, bu sırada meydana gelen ‘tetikleme'nin patlamaya neden olduğu sanılıyor.5 ay önce hizmete açılan restoranın sahibi Ömer Faruk Yılmaz, patlama sonrası işyerini görünce şok geçirdi. Yılmaz, “Restoranı yeni açmıştım. Burası kebapçı dükkanı. Çiğköfte ve Gaziantep yöresi yemeklerini satıyoruz. Patlamada ne olduğunu anlamadım” dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Restoranın yanındaki ‘Angel Tabacco' adlı büfenin sahibi Hüseyin Doğan'ın işyerinde hırsızlara karşı bıraktığı Rottweiler cinsi ‘Angel' adlı köpek de patlama sonrasında devrilen tezgahın altında kaldı. Köpek, patlamayı öğrenip işyerine koşan sahibi tarafından yara almadan çıkartıldı.Patlamanın meydana geldiği apartmanda oturan reklam ajansı sahibi Münevver Gençtürk, “Patlama olduğu sırada uykudaydık. Ne olduğunu anlayamadım. Büyük patlama sesiyle sarsıldık. Yatağımdan fırladım. Her yer karanlıktı. Pijamalarımızla birlikte apartmanı terk ettik. Aşağıya indiğimizde manzara korkunçtu” dedi.Aynı apartmanın 17 Ekim 2005 tarihinde de 7 metre derinliğindeki foseptik çukuru çökerken binanın yükünü taşıyan ana kolonlarından birisi boşa çıkmış, 18 daireli apartman ile karşısındaki 5 katlı Gül Apartmanı da boşaltılmıştı. Apartmandaki taşıyıcı kolonlar güçlendirilmiş, boşa çıkan kolon desteklendikten sonra dairelere tekrar yerleşilmişti.