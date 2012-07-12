Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya’da yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklere pazarladıkları iddia edilen 4’ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Rusya, Ukrayna, Kırgızistan uyruklu 19 kadın ise sınır dışı edilecek.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Manavgat merkezli bir fuhuş şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde savcılık talimatıyla operasyon için harekete geçildi. 20 adrese 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, yabancı uyruklu 19 kadın ile kadınları erkeklere pazarladığı iddia edilen 4’ü kadın 11 kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu sabaha karşı ifade alma işlemleri tamamlanan 19 kadın, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü misafirhanesine yerleştirildi. Kadınların ifadelerinin ardından 11 şüphelinin sorgularına başlandığı açıklandı. 11 şüphelinin, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa aracılık, yer temin etmek’ ve ’fuhşa teşvik’ suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Çok müşteriye gidene altın hediye

Erkeklere pazarlanan kadınlardan 16’sının yüksek okul mezunu olduğu ortaya çıktı. Aralarında ekonomist, stilist, hemşire, halkla ilişkiler uzmanı gibi meslek gruplarından olanların bulunduğu hayat kadınlarının, müşteri çeteleleri de ele geçirildi. Her kadının gittiği günlük işler için notlar tuttuğu, günde en az 4, en çok 11 kişiyle ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin her ay en çok müşteriye giden 3 kadına altın hediye ettiği belirlendi.