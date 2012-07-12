T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Manavgat merkezli bir fuhuş şebekesini takibe aldı

12 Temmuz 2012 21:52

Antalya’da yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklere pazarladıkları iddia edilen 4’ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Rusya, Ukrayna, Kırgızistan uyruklu 19 kadın ise sınır dışı edilecek.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Manavgat merkezli bir fuhuş şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde savcılık talimatıyla operasyon için harekete geçildi. 20 adrese 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, yabancı uyruklu 19 kadın ile kadınları erkeklere pazarladığı iddia edilen 4’ü kadın 11 kişi gözaltına aldı.
 
Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu sabaha karşı ifade alma işlemleri tamamlanan 19 kadın, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü misafirhanesine yerleştirildi. Kadınların ifadelerinin ardından 11 şüphelinin sorgularına başlandığı açıklandı. 11 şüphelinin, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa aracılık, yer temin etmek’ ve ’fuhşa teşvik’ suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.
 
 

Çok müşteriye gidene altın hediye

 
 
Erkeklere pazarlanan kadınlardan 16’sının yüksek okul mezunu olduğu ortaya çıktı. Aralarında ekonomist, stilist, hemşire, halkla ilişkiler uzmanı gibi meslek gruplarından olanların bulunduğu hayat kadınlarının, müşteri çeteleleri de ele geçirildi. Her kadının gittiği günlük işler için notlar tuttuğu, günde en az 4, en çok 11 kişiyle ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin her ay en çok müşteriye giden 3 kadına altın hediye ettiği belirlendi.
 

ETİKETLER

antalyafuhuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24