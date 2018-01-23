T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da fuhuş çetesi çökertildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da fuhuş çetesine yönelik operasyonda 2'si Türk 23 kadın ile bu kadınları pazarladığı iddia edilen 35 kişi, gözaltına alındı

23 Ocak 2018 13:22

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da fuhuş çetesine yönelik operasyonda 2\'si Türk 23 kadın ile bu kadınları pazarladığı iddia edilen 35 kişi, gözaltına alındı.
Antalya merkez, Serik ilçesi, Belek ve Kadriye bölgelerinde, yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce çalışma başlattı. Teknik takip sonunda, belirlenen 22 ev ve 10 otele 19 Ocak\'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2\'si Türk 23 hayat kadını gözaltına alındı. Fuhuş amacıyla kente geldikleri belirlenen Özbek, Kazak, Rus ve Azeri kadınlar ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Kadınların 4 aydır Antalya\'da fuhuş yaptıkları belirlenirken, bazıları fuhşa zorlandıklarını iddia etti.
Operasyonda ayrıca kadınları pazarlayan ve aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, cezaevi personelinin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eskort siteleri ve telefonla kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerindeki 9 bin TL ve bir miktar dövize el konulurken, kaldıkları yerlerde de 3 tüfek, 2 tabanca ve bunlara ait mermiler ile az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İkisi kadın 35 şüpheli, sorgularının ardından Serik Adliyesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYATürkAntalyaSerikBelekKadriyeAntalya Emniyeti AsayişMüdürlüğüAhlak Büro AmirliğiTeknikOcakOperasyondaFuhuşKazak RusAzeriGöçKadınlarınTLSerik AdliyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24