-ANTALYA'DA FOSEPTİKTE BOĞULAN ÇOCUK ANTALYA (A.A) - 28.07.2010 - Antalya'da, 21 Nisan'da oturduğu sitenin bahçesinde foseptiğe düşerek boğulan 8 yaşındaki Aslı Keçeci'nin ölümüyle ilgili, sitedeki 5 yönetici hakkında, ''Taksirle ölüme neden olma'' suçlamasıyla dava açıldı. Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi Sinem Sitesi A Blok'ta oturan Aslı Keçeci'nin (8) foseptik çukurunda boğularak ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Ferhat tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Ferat tarafından olayın hemen ardından, kusuru bulunanların tespitine yönelik uzman bilirkişi tayin edilirken, bilirkişinin raporunun ulaşmasıyla olaya ilişkin dava açıldı. Savcı Mehmet Murat Ferat, hazırladığı iddianamede, Sinem Sitesi A Blok'ta ikamet eden Aslı Keçeci'nin, apartmanın arka kısmında bahçe içerisinde bulunan foseptik çukuruna düşerek, suda boğulmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Olay mahallinde aynı gün keşif yapıldığını, kilo ve fiziki özellikleri dikkate alındığında Aslı Keçeci'nin bir ucu açık bırakılan kapağa basarak çukur içine düşebileceği tespitinin yapıldığını kaydeden Savcı Ferat, iddianamede, sorumluların ve kusur durumlarının tespiti amacıyla bilirkişi tayin edildiğini ve bu yönde rapor alındığını bildirdi. -ORİJİNAL OLMAYAN KAPAK- Savcı Ferat iddianamede, bilirkişi raporuna göre, foseptiğin bulunduğu yerin gezinme alanı olması nedeniyle Aslı Keçeci ile olayın bir gün öncesinde çukuru ilaçlayan temizlik görevlilerine de, mevcut kapağı yerine koymaları nedeniyle kusur verilmediğini belirtti. Ferat, sitenin yöneticileri Hüseyin Hastürk (49), İsa Keskinoğlu (51) ve Mehmet Erdoğan (56) ile A Blok yöneticileri İbrahim Zengin (55) ve Hulusi Karataş'ın (56) ise foseptiğin orijinal çukur kapağının daha öncesinde kırılmış, mevcut yuvadan küçük kapağın yerleştirilmiş olması nedeniyle foseptiğin bakım ve onarımını yapmadıkları gerekçesiyle olayda asli kusurlu olduklarını iddia etti. Site yöneticilerinin, orijinal olmayan kapağı foseptik üzerine koyarak kullanmaları nedeniyle Aslı Keçeci'nin ölümüne neden oldukları öne sürülen iddianamede, bilirkişi raporu, keşif ve otopsi tutanakları ile tanık beyanları delil gösterilerek, 5 kişinin ''Taksirle ölüme neden olma'' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, site yöneticisi 5 sanığın tutuksuz yargılanmalarına önümüzdeki aylarda başlanılacak. Sinem Sitesi'nde oturan Yeliz-Cumali Keçeci çiftinin 8 yaşındaki kızları Aslı Keçeci, börek almak için sitenin yanındaki apartmanda oturan aile dostlarının evine gönderilmesi sırasında, sitedeki foseptiğe düşerek boğulmuştu.