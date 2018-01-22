Antalya'da fırtına yıktı geçti, alt geçitler suyla doldu (5)

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer\'de gece etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle Tekirova Mahallesi\'nde sahilde kızakta bulunan tekneler devrildi. Bölgede ormanlık alanlardaki yüzlerce ağaç parçalandı ve yerlerinden söküldü. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI GÜL İNCELEME YAPTI

Afyonkarahisar\'daki programını keserek bölgeye gelen Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül bölgede inceleme yaptı ve hasar gören yerleri tek tek ziyaret etti. Maddi imkânı olmayanların hasar gören evlerini yaptırma sözü veren Başkan Gül, konuyla ilgili birim amirlerine talimat verdi.

\'YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Belediye olarak en kısa zamanda yaraları saracaklarını söyleyen Başkan Gül, \"Biliyorsunuz 2 ay önce Finike, Kumluca ve Demre bölgesinde de aynı sıkıntı yaşandı. Tabii Allah\'tan gelen bir şey olduğu için yapacak bir şey yok. Vatandaşımızın zor durumunu da görüyoruz. Biz de seminer için Afyonkarahisar\'daydık. Sabah haberimiz oldu ve geldik. Dolaşıyor ekiplerimiz, gece 03.30\'dan beri Kemer Belediyesi ekipleri ayakta. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorlar. Karayolunu bile Kemer Belediyesi ekipleri açtı. Biz de ekip kurduk inşallah bir an önce insanlarımızın yaralarını sarabilmek için. Belediyemizin gücü yettiği müddetçe yardımcı olmaya çalışacağız\" dedi.

\'150 TONA YAKIN ÜRÜN KAYBIMIZ VAR\'

10 dönüm serada salkım domates yetiştiren ve serası tamamen zarar gören Barış Demirtaş, \"Dün saat 04.00 sularında meydana gelen hortumda 10 dönüm seramız resmen yok oldu. Kümeslerimiz, tavuklarımız telef oldu. Büyük bir afet, yapacak bir şey yok. İnşallah en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Sigortamız var. İnşallah devlet de yardımcı olursa halledeceğiz. Aşağı yukarı 150 tona yakın ürün kaybımız var. Zaten yeni ürünler çıkmaya başlamıştı ve toplamaya başlamıştık, sezon başıydı\" diye konuştu.

\'100 TAVUĞUMUZ TELEF OLDU\'

Yaşanan olayda tavuklarının da telef olduğunu anlatan Demirtaş, şöyle dedi:

\"100 civarında tavuğumuz telef oldu. 150 tavuğumuz vardı tam olarak sayamadık ama 40-50\'si canlı. Gerisi telef olmuş. 4 maaşlı çalışan elemanımız var. Elemanlarla ilgili ne yapacağız bilmiyorum. Ya maaşlarını devam ettireceğiz ya da işlerine son vereceğiz. Serada, içindeki ürün zararı ile birlikte 600- 700 bin lira civarında zararımız var.\"



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