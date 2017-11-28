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Antalya'da FETÖ/PDY'den 14 kişi tutuklandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheliden işlemleri tamamlanan 20'si adliyeye sevk edildi

28 Kasım 2017 20:08

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheliden işlemleri tamamlanan 20\'si adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen 99 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım\'da il merkezinde 102 adrese yapılan baskında 92 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
14\'Ü TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 20\'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14\'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
72 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının sürdüğü kaydedildi.

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