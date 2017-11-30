Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polisin dün sabah yaptığı eşzamanlı operasyonda A.Y. (35), İ.H.M.(33), M.Ö.(37), A.Y.(41), M.K.(35), M.S.(39), S.D.(46), G.Y.(41), N.K.(43), E.U.(31), M.Ö.(28), F.K.(26), S.K.(25), E.K.(43), R.F.(66), M.Y.(46), Y.Y.(53), A.Y.(53) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı ve CD gibi dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden R.F. ve A.Y. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemeleri devam ediyor.



