T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ANTALYA, (DHA) -ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı 'gaybubet' evlerine yapılan baskında 8 şüpheli yakalandı

13 Haziran 2018 14:38

ANTALYA, (DHA) -ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı \'gaybubet\' evlerine yapılan baskında 8 şüpheli yakalandı. Baskında,  6 bin 805 dolar, 2 bin 715 Euro, 27 bin 300 lira ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY\'de içerisinde faaliyet gösteren ve \'gaybubet\' evlerinde gizlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Ekipler, örgüt üyelerinin aile evi görüntüsü vererek saklandığı 6 adrese bugün sabaha karşı eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda, haklarında Antalya mahkemeleri tarafından yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile yine haklarında diğer illerdeki mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 4 sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 Euro, 27 bin 300 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHA ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYBaskındaEuroAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğünceFETÖPDYEkiplerOperasyondaAntalyaEmniyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24