T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı

31 Mayıs 2018 20:10

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı \'gaybubet evleri\'ne yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkez ve Kemer ilçesinde, FETÖ/PDY\'nin üye ve yöneticilerinin saklandığı \'gaybubet evleri\'ne baskın yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 7\'si gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 100 dolar, 700 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, polis, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAANTALYA Cumhuriyet BaşsavcılığıCumhuriyet BaşsavcılığıAntalyaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKemerFETÖPDYEmniyete getirilen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24