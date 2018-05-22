Antalya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da \'FETÖ/PDY soruşturmsıa kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları belirlenen 14 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde il merkezinde 13 adrese yapılan eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlamasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.