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Ekonomi

Antalya'da en değerli araziye tedbir kondu

Antalya'da yaklaşık 4 bin dönümlük arazinin satışı ve üçüncü kişilere devrine karşılık ihtiyati tedbir kararı konuldu. Tebir konulan arazinin değeri 5 milyar d

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Antalya'nın en değerli parkları, kamu binaları ve 5 yıldızlı otellerle, spor tesislerinin ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler Mahallesi ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönümlük arazinin satışı ve üçüncü kişilere devrine karşılık ihtiyati tedbir kararı konuldu. Tebir konulan arazinin değeri 5 milyar doları buluyor.


ARAZİDE ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ TESİS VAR

Davaya konu olan bölgede halen Özkaymak Falez Otel, Sheraton Otel,  Hillside Su Otel, Konyaaltı Beach Park, Antalya Tenis İhtisas Kulübü, Atatürk  Parkı, Cam Piramit, yeni ve eski Adliye Sarayı, Antalya Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Antalya Defterdarlığı, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl  Spor Tesisleri, Dilek Sabancı Spor Salonu, çok sayıda okul, Antalyaspor  Tesisleri, Antalya Müzesi, Meltem Mahallesi ile Akdeniz Üniversitesi Kampüsünü  ayıran 6 şeritli Dumlupınar Bulvarı ve üzerinde 10 bine yakın konut bulunan  Meltem siteleri yer alıyor.


TEDBİR KARARI ÇIKTI


Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, Antalya'da 1800'lü yıllarda yaşamış  “Arap Süleyman”ın torunlarından olan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel  Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Hüsnü Yiğit'in “Mirasçılık belgesinin  iptali” ve “Tedbir” amaçlı başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1992 yılında  aldığı veraset ilamına ilişkin kararın iptali istenen başvuruyu ve Başbakanlık  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde bulunarak, mahkemeye sunulan Antalya Şeriye  Sicillerine kayıtlı Osmanlıca yazılmış veraset ilamının orijinalini dikkate  alarak, bölgedeki arazilerin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati  tedbir konulmasına karar verdi.


Mahkemenin kararı Muratpaşa Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirilerek,  bölgedeki 4 bin dönüme yakın arazinin tapu kayıtlarına işlendi.


VERASET İLAMININ ORİJİNALİNİ BULDU
 
       
Hüsnü Yiğit, Antalya Kadastro  Mahkemesi'nin 2004 yılında arazinin Arap Süleyman'a ait olduğunu tescil ettiğini  hatırlattı. Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de 1992 yılında bir veraset ilamı  çıkarttığını ancak bu ilamda, isim benzerliklerinden yola çıkılarak, gerçekte  mirasçı olmayan bazı kişilerin de adlarının yer aldığını ifade eden Yiğit, bu  nedenle veraset ilamının iptali amacıyla dava açtığını kaydetti.


Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak çalıştığını  ve arşivde yaptığı araştırmalar sonucu 1888 yılında yazılmış Antalya Şeriye  Sicili'ne kayıtlı orijinal veraset ilamını bulduğunu anlatan Hüsnü Yiğit,  Osmanlıca olan belgeyi, tercümesiyle birlikte mahkemeye sunduğunu ve ihtiyati  tedbir kararı alınmasını talep ettiğini bildirdi.


Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, başvurusunu, dün kabul ettiğini  söyleyen Hüsnü Yiğit, mahkemenin ihtiyati tedbir konulması kararının Muratpaşa  Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bildirildiğini ifade etti. Hüsnü Yiğit, şunları söyledi:



“Arap Süleyman'ın torunlarındanım. Dedem Arap Süleyman'ın torununun  torununun oğlu. Sözü edilen arazinin Arap Süleyman'ın varislerine ait olduğu  Antalya Tapulama Mahkemesi'nce 2004 yılında tescil edildi ve karar 2006'da  Yargıtay'da onaylanarak kesinleşti. Ancak mirasçıların kim olduğuna dair bazı  karışıklıklar ve eksiklikler vardı. İsim benzerliğinden yola çıkılarak, aslında  Arap Süleyman'ın soyundan olmayan insanlar da veraset ilamında yer almış. Muhtar  ilmühaberleri ve tanık beyanlarıyla uyduruk bir veraset ilamı çıkartılmış.  Çalıştığım, Başbakanlık Devlet Arşivleri'nde yaptığım araştırma sonucu geçtiğimiz  günlerde, Arap Süleyman'ın 1888 yılındaki orijinal veraset ilamını buldum ve  mahkemeye sundum. 1992 yılındaki veraset ilamında ninem Havva'nın yerine başka  bir Havva kaydedilmiş. Orijinal belge tüm mirasçıları ortaya koyuyor. Orijinal  belgeye dayanarak, 1992 yılındaki veraset ilamının iptali davası açtım. Dava  sonuçlanmadan mahkeme ihtiyati tedbir kararı koydu.”
        
        
5 MİLYAR DOLARLIK BİR SERVET

Hüsnü Yiğit, söz konusu arazideki bazı parseller için kamulaştırma  bedelinin ödenmesi amacıyla davalar açıldığını da hatırlatarak, Antalya 4. Sulh  Hukuk Mahkemesi kararıyla aslında 4 bin dönüm araziyi kapsayan yaklaşık 5 milyar  dolarlık bir servete ihtiyati tedbir koydurduklarını söyledi.

Halen 130 civarında mirasçı bulunduğunu kaydeden Yiğit, mirasçılar  arasında, kuzeni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoru kardiyolog Koray  Gürsel'in de bulunduğunu bildirdi.
        
DAVANIN GEÇMİŞİ
        
Antalya'da Hazine aleyhine açılan ve yaklaşık 50 yıl süren “Tapu iptal  davaları” yıllar gündemden düşmüyor.


Bahçelievler Mahallesi'nde 552 bin 250 metrekare yüz ölçümündeki 556 Ada,  2 parsel sayılı taşınmaz ile 1 milyon 837 bin 750 metrekare yüz ölçümündeki 570  Ada, 3 parsel sayılı taşınmazların 1958 yılında, 2683 sayılı yasa hükümlerine  göre yapılan şehir kadastrosu sırasında Hacı Bekirza Hacı Mehmet Ağa, Arap  Süleyman ve “mütegayyip eşhastan” (kayıp kişi) Bakırcı Yorgi adlarına kayıtlı  arazilerin Hazineye tescil edilmesiyle ilgili dava, yarım asır sonra, 2006  yılında davacılar lehine sonuçlanmıştı.


Davaların kesinleşmesi üzerine, hak sahipleri, Antalya Büyükşehir  Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesi aleyhine kamulaştırmasız el atma ve mülkün  bedelinin tahsiline yönelik çok sayıda dava açılmıştı.

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