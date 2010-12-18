-ANTALYA'DA DÜN FIRTINA, BUGÜN GÜNEŞ ANTALYA (A.A) - 18.12.2010 - Antalya'da iki gün önce başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Fırtına nedeniyle açıktan sürüklenerek karaya oturan Bolivya bandıralı kuru yük gemisinden düşen gemi personelini arama çalışmaları sürdürülüyor. Perşembe günü başlayan, gece etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağışın ardından Antalya'da hafta sonu güneş yüzünü gösterdi. Bazı vatandaşlar güneşli havayı park ve bahçelerde değerlendirirken, bazıları da Konyaaltı sahilinde yürüyüş yaptı. Belediye ekiplerince fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları ise bugün de çeşitli bölgelerde sürdü. -KAYIP DENİZCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI- Öte yandan, fırtına nedeniyle kayalıklara çarparak yan yatan ''Sea Bright'' adlı kuru yük gemisinden atladığı belirtilen gemi aşcısı Kotb Abd Lah Mohamed Hoseen'i (47) arama çalışmaları ise Sahil Güvenlik ekiplerince helikopter desteğiyle sürüyor. Antalya'da önceki gece etkili olan fırtına nedeniyle 18 mürettebatı bulunan (16 Mısır, 2 Suriye uyruklu) ''Sea Bright'' adlı Bolivya bandıralı kuru yük gemisi, Yavuz Özcan Parkı falez kayalıklarına çarparak yan yatmış, içerisindeki mürettebatın 15'i denize atlayarak kurtulmuştu. Gemi içerisinde mahsur kalan Kaptan Galal Ahmed Mohamed Gad (57) ile denizcilerden Shokry Mohamed Ali Hassan (50) Antalya İtfaiyesi tarafından halatla kurtarılmış, aşçı olduğu belirtilen ve kaza anında denize atladığı ya da düştüğü sanılan Kotb Abd Lah Mohamed'e ise ulaşılamamıştı.