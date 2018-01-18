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Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polisin düzenlediği 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda aralarında 2 mahalle muhtarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2018 18:38

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da polisin düzenlediği \'rüşvet\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'nitelikli dolandırıcılık\' operasyonunda aralarında 2 mahalle muhtarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığında sahte belgelerle vekâlet vermek suretiyle gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, mahalle muhtarları L.H.A. ve O.A. ile nüfus müdürlüklerinde görevli Y.A., Z.T., A.Y. ile sahte belgelerle para karşılığı işlem yaptırdığı tespit edilen S.A., T.Y., M.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. \'Rüşvet\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlaması yöneltilen şüpheliler, sorguları için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Şüphelilerin, rüşvet karşılığı okul kaydı için oturmadıkları adreste ikamet ediyormuş gibi kayıt düzenlettikleri, çipli nüfus cüzdanlarını kendi fotoğraflarıyla başka kişiler adına orijinal olarak düzenledikleri, noterden bu nüfus cüzdanlarıyla kendileri veya irtibatlı oldukları kişiler adına vekâlet vermek suretiyle gayrimenkul satışı yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

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