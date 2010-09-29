-ANTALYA'DA DEV KENEVİR SERASI ANTALYA (A.A) - 29.09.2010 - Antalya Narkotik Polisinin 5 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyon, 3 dönümlük alana kurulan dev bir serada dikimi yapılan yaklaşık 10 bin kök hint kenevirini ortaya çıkardı. İşlenmiş ve satışa hazır yaklaşık 100 kilogram kubar esrarın da ele geçirildiği operasyon sonucu, 3 zanlı yakalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonları aralıksız sürdüren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, alınan istihbarat üzerine 5 aylık projeli çalışmasıyla Şanlıurfa'dan Antalya'ya esrar maddesi getirileceğini tespit etti. Antalya'nın Akseki ilçesi girişinde esrar maddesinin konulduğu otomobili tespit eden narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonla sabah saatlerinde 25 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda otomobilde bulunan G.K. ile V.Ö. suçüstü yakalanırken, iki zanlının önlerindeki lüks cipin polis denetimlerine karşı eskortluğuyla Şanlıurfa'dan Antalya'ya gelene kadar yolda üç ayrı araç değiştirdikleri belirlendi. Planlı operasyonun sabahki ilk bölümünün ardından soruşturmayı genişleten ekipler, zanlılar G.K. ile V.Ö'nün Antalya'da uyuşturucu maddenin pazarlanması için bağlantılı oldukları iddia edilen M.A'nın serasına da baskın düzenlediler. Konyaaltı ilçesindeki Hacesekiler Mahallesi'nde tarım alanlarının arasında 3 dönüme alana sera kuran M.A'nın, serasında 10 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Polisin seradaki kenevir dikimi ile sera sahibi M.A'nın uyuşturucu maddenin imalatı ve pazarlanmasındaki bağlantılarını tespit etmek amacıyla 3 aylık takip yaptığı da bildirildi. Dışından sebze ve meyve ekildiği izlenimi veren ancak sadece esrar maddesi elde etmek için dikim yapıldığı belirlenen seradaki hint kenevirlerinin boyunun 1 metreyi aştığı da görüldü. Polis ekipleri, bazı mahalle sakinleriyle seradaki hint kenevirlerini sökerken, narkotik köpeği ''Kortes'' ile arama yapan polisler, kurutularak satışa hazır hale getirilen ve çuvallar içerisinde ağaçlık alana saklanan 40 kilogram kubar esrarı da ele geçirdi. Yetkililer, yaklaşık 10 bin kök hint kenevirinin yanı sıra operasyon sonucu, zanlı M.A. tarafından işlenen ve kurutulmaya bırakılarak satışa hazır hale getirilen kenevirlerle birlikte yaklaşık 100 kilogram kubar esrarın ele geçirildiğini bildirdiler. Yapılan tespitler sonucu yakalanan 3 zanlının, yakalanma ve dinleme olasılığına karşı telefon kullanmadıkları belirlendi. Zanlıların, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle sabıkalarının bulunduğu da belirtildi. Serada ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere KOM Şubesine götürülürken, polisin olayla ilgili takibi ve operasyonlarının devam edeceği bildirildi.