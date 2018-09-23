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Antalya'da denize giren genç boğuldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, denize giren İmam Bakır Karadeniz (18), boğuldu

23 Eylül 2018 01:22

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde, denize giren İmam Bakır Karadeniz (18), boğuldu.
Serik’in Boğazkent Mahallesi sahilinde saat 15.00 sıralarında denize giren İmam Bakır Karadeniz, suda çırpınmaya başladı. Durumu gören cankurtaran ve otel çalışanları Karadeniz’i sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmam Bakır Karadeniz’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
İmam Bakır Karadeniz’in cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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