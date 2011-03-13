-ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ ANTALYA (A.A) - 13.03.2011 - Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, bazı vatandaşlar denize girdi, güneşin keyfini çıkardı. Güneşli ve sıcak bir hafta sonunun yaşandığı Antalya'da bazı vatandaşlar, soğuk ve yağışlı geçen haftanın yorgunluğunu parklarda ve sahilde güneşlenerek attı. Falezlerden yamaç paraşütüyle atlayanlar Antalya manzarasına renk katarken, bazı vatandaşlar da sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı. Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi yetkilileri, bugün hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğünü bildirdiler. Yetkililer, hafta içinde sıcaklıklarda 1-3 derece arasında artış beklendiğini kaydettiler.