T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ  ANTALYA (A.A)

13 Mart 2011 17:39

-ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ  ANTALYA (A.A) - 13.03.2011 - Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, bazı vatandaşlar denize girdi, güneşin keyfini çıkardı. Güneşli ve sıcak bir hafta sonunun yaşandığı Antalya'da bazı vatandaşlar, soğuk ve yağışlı geçen haftanın yorgunluğunu parklarda ve sahilde güneşlenerek attı. Falezlerden yamaç paraşütüyle atlayanlar Antalya manzarasına renk katarken, bazı vatandaşlar da sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı. Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi yetkilileri, bugün hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğünü bildirdiler. Yetkililer, hafta içinde sıcaklıklarda 1-3 derece arasında artış beklendiğini kaydettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24