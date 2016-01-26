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Antalya'da cami bahçesinde patlama

Olayda can kaybı ve yaralananın olmadığı bildirildi

26 Ocak 2016 16:37

Antalya'da Muratpaşa Camisi bahçesinde bulunan tekerlekli plastik çöp kutusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

İHA’nın haberine göre olay, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezde bulunan tarihi Muratpaşa Camii'nin içinde bulunan plastik çöp kutularından birinde patlama meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı patlamada yaralanan da olmadı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Cami bahçesi polis tarafından boşaltılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Olayın, tekerlekli çöp kovası ile cami bahçesini temizlemek isteyen temizlik görevlisinin ihtiyaç gidermek için tuvalete girdiği sırada olduğu öğrenildi.

Antalya'da iki gün önce de Muratpaşa ilçesindeki bir çöp kutusunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanmıştı. 

 

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