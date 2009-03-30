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Politika

Antalya'da büyük sürpriz

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP büyük farkla önde gidiyor.

30 Mart 2009 03:00


Antalya'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP büyük farkla önde gidiyor.

Seçim sonuçlarının giderek netleşmesi ile birlikte umutları azalan Antalyalı AKP'liler parti merkezinde kurulan seçim merkezini terketmeye başladılar. partililerin ayrılmasının ardından parti binası önündeki sandalyeler boş kaldı.

Toplam Sandık : 2.139
Açılan Sandık : 1.643
Toplam Seçmen : 653.945
Toplam Kullanılan Oy : 410.168
Toplam Geçerli Oy : 400.815
Katılım Oranı : % 62,72

Oyların yüzde 60'ı sayılırken CHP Adayı Mustafa Akaydın oyların yüzde 42'sini aldı. Antalya'nın şimdiki belediye başkanı olan AKP'li Menderes Türel'in oyu ise yüzde 34 seviyesinde.

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