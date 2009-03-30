Antalya'da büyük sürpriz



Antalya'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP büyük farkla önde gidiyor.



Seçim sonuçlarının giderek netleşmesi ile birlikte umutları azalan Antalyalı AKP'liler parti merkezinde kurulan seçim merkezini terketmeye başladılar. partililerin ayrılmasının ardından parti binası önündeki sandalyeler boş kaldı.



Toplam Sandık : 2.139

Açılan Sandık : 1.643

Toplam Seçmen : 653.945

Toplam Kullanılan Oy : 410.168

Toplam Geçerli Oy : 400.815

Katılım Oranı : % 62,72



Oyların yüzde 60'ı sayılırken CHP Adayı Mustafa Akaydın oyların yüzde 42'sini aldı. Antalya'nın şimdiki belediye başkanı olan AKP'li Menderes Türel'in oyu ise yüzde 34 seviyesinde.



