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Antalya'da bir kadını öldüren saldırgan intihar etti (1)

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi Simge Yıldız adlı kadını sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti

18 Aralık 2018 12:31

ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi Simge Yıldız adlı kadını sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. İkilinin olay yerine otomobille geldikleri, kadının araçtan inip kaçmaya başladığı, adamın ise bagajdan aldığı tüfekle kadına arkadan ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. Görgü tanıkları saldırganın kadının cesedinin yaklaşık 20 metre ilerisinde aynı tüfekle başına ateş ederek intihar ettiğini söyledi.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - 

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