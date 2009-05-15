Antalya’da ‘Beni terk etme’ kampanyası

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Antalya Temsilciliği ve Konyaaltı Dostları Derneğince, kente tatile gelen turistlerle mevsimlik iş yeri açan bazı kişilerin geride bıraktığı cins köpekler için "Beni Terk Etme" kampanyası başlatılacak.



HAYTAP Antalya İl Temsilcisi ve Konyaaltı Dostları Derneği Başkanı Nilsu Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Antalya'ya tatile gelen ya da şehirde turizm sezonu dolayısıyla iş yeri açan bazı kişilerin, sahibi oldukları cins köpeklerini giderken sokağa terk ettiğini söyledi.



Beslenmeye ve korunmaya alıştırılan, ancak sahipleri tarafından terk edilen bu hayvanların sokaklarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Güleç, "her yaz sonunda sokaklarda şaşkın ve bitkin halde dolaşan cins köpeklerin sayısı artıyor. Evcil hayvanlarıyla tatile gelen bilinçsiz kişiler, 'Nasıl olsa birileri besler' mantığıyla hayvanlarını terk edip gidiyor" diye konuştu.



Güleç, Konyaaltı Dostları Derneği olarak HAYTAP'ın da desteklediği projeyle bu hayvanların sokağa terk edilmelerini önlemek için "Beni Terk Etme" kampanyası başlatacaklarını belirtti. Nilsu Güleç, kampanyanın 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yürütüleceğini, bu sürede kent genelinde sokağa terk edilen köpekler ve diğer hayvanlarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürüteceklerini anlattı.



Sezonluk iş yerlerinin sahiplerine kampanyaya ilişkin broşürler dağıtılacağını, reklam panolarına da ilanlar verileceğini belirten Nilsu Güleç, şunları söyledi:



"Yaz boyunca devam edecek kampanya ve bilgilendirme çalışmalarımızla, hayvanların bilinçsiz eller tarafından terk edilmesini önlemeyi hedefliyoruz. Antalya'da yaşayan çok sayıda hayvanseverin de çalışmalarımıza destek vereceğine inanıyoruz. Hayvansever turistler de tatilde terk edilmiş hayvanların üzüntüsünü yaşıyor. Sokaklar zaten sokakta doğan, sevgi ve ilgimizi bekleyen pek çok kedi ve köpekle dolup taşıyor. Hayvanların terk edilmesi bu sorunu daha büyütüyor."

