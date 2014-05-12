Antalya Belediye Meclisi AKP'li başkana karşı birleşti

Antalya'da Konyaaltı sahilinin kiralanması ve işletilmesi için Belediye Meclisi'nden yetki isteyen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, meclisten vize alamadı. Mecliste CHP'li ve MHP'li sahil ilçeleri birleşince oylamadan 48 'evet', 51 'ret' oyu çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde toplandı. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı sahilinin 5 kilometrelik bölümünün Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiralanması için protokol yapma ve sahilin Büyükşehir iştiraki şirket An-Et tarafından işletilme yetkisi istedi.

Başkan Türel, Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde yaptıkları girişimler sonucu 1 milyon 60 bin lira bedel karşılığında sahile ilişkin kiralama protokolunun gönderildiğini söyledi. Kira bedeli yüksek olmasına rağmen, Büyükşehir'in maddi olarak sıkıntı yaşayacağı halde dertlerinin millete en iyi hizmeti vermek olduğunu belirten Başkan Türel, "En iyi hizmeti verme noktasında ne fedakarlık yapılması gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Konyaaltı sahili halka açılmıştır, halka açılacaktır" dedi. Konyaaltı sahilinde halkın istediği kalitede hizmeti halka açık sunmak için gereken adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Türel, sahilde 24 büfeyi 10'a düşürerek, 7 bin 500 şezlong, 3 bin 500 şemsiye ve sehpayı halkın kullanımına ücretsiz sunacaklarını açıkladı.

CHP ve MHP karşı çıktı

CHP grup sözcüsü Songül Başkaya, Konyaaltı sahilinin Defterdarlık tarafından boşaltılarak, 30 Mart yerel seçimlerine kadar Antalya İl Özel İdaresi'ne verildiğini hatırlattı, sahilin Konyaaltı Belediyesi'ne verilmesini önerdi. MHP grup sözcüsü Selçuk Senirli de Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e yetki verilmesini uygun bulmadıklarını açıkladı.

Sadece başkanlar değişti

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sahilin Konyaaltı Belediyesi'nde olan kullanım hakkının 29 Eylül 2012'de son bulduğunu belirterek, "Ama Türkiye 'de örneği olmayan bir şekilde Konyaaltı sahilinin geleceği 30 Mart'a endekslendi. Siyasi öngörümüz iyidir. 30 Mart'ta Mustafa Akaydın seçimi almış olsaydı Konyaaltı sahilinin nereye verileceğini bilemiyorum. Hiçbir şey değişmedi, başkanlar değişti ve sahilin Büyükşehir Belediyesi'ni verilmesi uygun görüldü" diye konuştu.

Akaydın istedi AKP aldı

Böcek'in bu çıkışının ardından yeniden konuşan Başkan Türel, geçmişteki tartışmaları kapattıklarını belirterek, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün sahilin Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmasına uygun görmesinin Şubat 2014'te eski Büyükşehir yönetimi tarafından yapılan müracaatla söz konusu olduğunu söyledi.

Sahiller birleşti

Mecliste Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ve Kemer Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Gül, gündemle ilgili ayrı ayrı söz alarak, sahillerin ilçe belediyeleri tasarrufunda kalmasını önerdi. Başkanlar, bugün Konyaaltı'nda yaşanan durumun gelecek günlerde ilçe sahilleri için de gündeme geleceğini savundu. İlçe belediye başkanları, bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nden yetki devri istedi. Başkan Türel, bu talebe "Sahiller Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tasarrufundadır. Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufuna geçmemiştir. Yetki bizde değil, neyi devredeceğiz" diye karşılık verdi.

Oylamada büyük şok

Tartışmaların ardından yapılan oylamada, Konyaaltı Belediyesi'nden alınan Konyaaltı Sahili'nin, AKP’li Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmasına ilişkin yetki talebi kabul görmedi. Oylama 48 evet, 51 ret oyuyla sonuçlandı.

Oylamanın ardından Başkan Türel, "Bu durumda Konyaaltı sahipsiz kalır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tasarrufu kullanmadığımız takdirde Konyaaltı'nın içler acısı halinin sorumlusu bu meclis olur. Konyaaltı sahili CHP ve MHP yüzünden sahipsiz kalıyor" diye konuştu. Bu sözlere Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, "Konyaaltı sahipsiz kalmaz. Sabah itibariyle Konyaaltı Belediyesi'nin bütün ekibi sahilde olur" diye karşılık verdi. Başkan Türel ise "Yetki olmadıkça sahipsizdir. Faturasına CHP ve MHP katlanır" karşılığını verdi.