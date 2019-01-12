“Antalya'da bekçiler trans kadına saldırdı”

Antalya’da bekçilerin evine yürüyen trans kadına zor kullanarak ceza yazmaya çalıştığı, karşı çıkan trans kadına saldırdığı ve zorla karakola götürdüğü iddia edildi.

Trans kadının başına aldığı darbelerden dolayı karakolda bayıldı ve ardından hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Pembe Hayat’ta yer alan iddiaya göre saldırıya uğrayan trans kadın darp raporu aldı. Saldırıdan önce arkadaşlarıyla telefonda görüntülü görüşme yapıyordu ve tüm saldırı anı kameraya yansıdı. Arkadaşları saldırı anını kayıt altına aldı.