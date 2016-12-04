Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahilleri doldurdu.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da hava sıcaklığı 18 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler de aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı kişiler yürüyüş yaparken bazıları da güneşlendi ve kitap okudu.

Aralık ayında denize giren Safiye Kavak, deniz suyunun çok güzel olduğunu ve fırsat buldukça Konyaaltı Sahili'nde denize girdiğini söyledi. Antalya'da her mevsimin ayrı bir güzel olduğunu anlatan Kavak, "Antalya'da yaşamaktan çok keyif alıyorum ve sık sık denize giriyorum. Bazı yerlerde insanlar karla mücadele ederken bizler burada denize giriyoruz." dedi.