Antalya'da Ak Parti'den ABD'nin Kudüs kararına tepki

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile İl Müftüsü Osman Artan ve partililer, cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs hakkında açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ve Antalya Müftüsü Ahmet Artan, Muratpaşa Camisi\'nde cuma namazı sonrası partililerle bir araya geldi. Daha sonra Kazım Özalp Caddesi\'nde basın bildirisi okuyan Rıza Sümer, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs açıklamasının hukuksuz olduğunu, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini vurguladı. Kudüs\'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğuna dikkati çeken Sümer, \"Bu, bölgemizdeki barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" diye konuştu.

Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inandığını dile getiren Sümer, şunları söyledi:

\"ABD\'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Muslümanlar Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Donald Trump\'ın tek başına aldığı kararın hukuksuz olduğunu söyledi. Kararı bir Müslüman ve milletvekili olarak tanımadığını vurgulayan Enç, \"Kudüs bizim namusumuz, Kudüs bizim onurumuzdur. Birleşmiş Milletler kararına rağmen hukuki anlamda hiç bir şekilde bir yaptırımı olmamasına rağmen alınan bu karar tüm Müslüman dünyasında hezimete yol açmıştır. Köpekler istedi diye gökten kemik yağmaz. Filistin bizim canımız ciğerimiz, Kudüs onurumuzdur. Dünya 5\'ten büyüktür bunu anlayacaklar\" diye konuştu.

Sümer ile Enç\'in konuşmaları sırasında partililer, tekbir getirerek \"Kudüs bizimdir bizim kalacak\" sloganı attı. Açıklamaların ardından İl Müftüsü Artan dua okudu.

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