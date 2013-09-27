Antalya'da 9 yaşındaki çocuğa öğretmeninden ‘vatan hainliği’ suçlaması

Antalya’da ilkokul 2’nci sınıfta yapılan sınıf başkanlığı seçimi sırasında bir öğrencinin, “Başbakan da seçimle geldi ama ağaçları kesiyor, su sıkıyor, gaz sıkıyor” sözleri üzerine sınıf öğretmeni ile öğrencinin annesi arasında başlayan tartışma adliyeye taşındı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Muratpaşa İlçesi’ndeki Mustafa Asım Cula İlkokulu 2-A sınıfında geçen hafta sınıf başkanlığı seçimi sırasında öğretmen F.T., sınıfın geçen yılki başkanının görevine devam etmesini istedi. Öğrencilerden 9 yaşındaki Ö.İ.K., “Gerçi seçim olsa ne olacak? Seçimin güzel bir şey olduğuna inanmıyorum. Başbakan da seçimle geldi ama ağaçları kesiyor, su sıkıyor, gaz sıkıyor” dedi. Sınıf öğretmeni F.T, bu sözleri üzerine öğrenciyi uyardı. Öğretmenin kendisine ait Facebook hesabına, “Bugün ikinci sınıfa giden bir öğrenci sınıf başkanlığı seçiminden sonra kazanamayınca ‘Bahçede görüşürüz’ diyebiliyorsa, üstüne bunu Gezi’de eylemler yapan ablasından öğrendiğini, seçimle olmayacağını söylüyorsa ve bana ‘Seçim iyi bir şey olsaydı ben başkan olurdum’ diyerek tüm çapulcuların hissiyatının kendisine nasıl öğretildiğini anlatıyorsa. Vatan hainliği meşrulaştı demektir” yazdığını gören anne Filiz K., “Merhabalar, ben İ.’nin annesiyim. Oğlum hakkında yazdıklarınız beni çok kırdı. Bu konuyu konuşalım lütfen” diye yazdı.

Suç duyurusunda bulundu

Öğretmenin bu sözlerle Ö.İ.K’yi kastetmediğini belirten sözlerine karşın anne, öğretmene sınıfta ablası olan başka çocuk olmadığını söyledi.Bu olaylar üzerine anne Filiz K., Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na öğretmen F.T. hakkında hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyetinde olanları anlatan anne Filiz K., çocuğuna ‘Vatan haini’ diyerek hakaret edildiğini öne sürdü.

‘Başka bir olayı paylaştım’

İddialara yanıt veren sınıf öğretmeni F.T, Facebook hesabında yazdıklarının kendi sınıfındaki seçimle alakalı olmadığını söyledi. Kendi sınıfındaki seçim sonrası herhangi bir kavga ya da ne başkanlığın el değiştirmesi gibi bir olay olmadığını belirten öğretmen, “Başka bir arkadaşımın yaşadığı olayı paylaştım” dedi.