Antalya'da 5 yıldızlı iki otelin şezlong kavgası

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde beş yıldızlı iki otel arasında sahilde yer kullanımı nedeni ile tartışma yaşandı. Şezlongların havada uçuştuğu olayın ardından Kemer Kaymakamlığı her iki otelin şemsiye ve şezlonglarının toplanacağını bildirdi.

Milliyet'in haberine göre, olay dün öğle saatlerinde Göynük Beldesinde bulunan beş yıldızlı iki otel arasında meydana geldi. Sahile cephesi bulunan otelin önündeki alandan yer isteyen diğer otelin çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında şezlong ve şemsiyeler havada uçuştu. Otelin diğer çalışanları ve yerli turistlerin araya girmesiyle son bulan kavga haberi Kemer Kaymakamlığı’na ulaştı.

Otel yöneticileri ve çalışanlarının jandarma karakolunda ifade vermelerinin ardından Kemer Kaymakamlığı her iki otele yazı gönderdi. Yazıda yarın sabah saatlerinden itibaren her iki otele ait şemsiye ve şezlongların kaldırılacağı bildirdi.