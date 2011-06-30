Antalya'da 5 içki markasına yasak geldi

T24 - Antalya’da, Tarım İl Müdürlüğü’nde Vali Yardımcısı Metin Borazan’ın başkanlığında yapılan Gıda Eylem Kurulu Toplantısı’nda, Bodrum’da 5 Rus turist rehberinin ölümü sonrası yapılan denetimler sonunda yüksek oranda metil alkol tespit edilen ithal 5 içki markasına yasak getirildi.



Bodrum’da sahte içki nedeniyle 5 Rus turist rehberinin ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında, Antalya’da Gıda Güvenliği Eylem Kurulu’nca tüm turizm tesisleri sıkı denetim altına alındı. 30 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlatılan denetimler neticesinde oteller, turizm tesisleri, gezi ve tur tekneleri ve içki satış noktalarına yönelik 1149 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde sahte olduğu düşünülen ve zehirlenmeye neden olan içkilerden 54 numune alınırken, 22’sinde yüksek oranda metil alkol tespit edildi.



Tarım İl Müdürlüğü’nde Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan’ın başkanlığında yapılan Gıda Eylem Kurulu Toplantısı’nda, Tarım İl Müdürü Bedrullah Erçin, bazı ithal içki markalarına, yüksek orandaki metil alkol nedeniyle yasak getirildiğini söyledi.



Bedrullah Erçin, ’Mister Burdon’ ve ’Brave Harvey’ markalı votka ve viskiler, ’Nordix Gin Party’ ve ’Guard Hause London Dry Gin’ markalı cin ile ’838 Votka’ markalı votkayla ilgili tüm illere, söz konusu içkilere el konulması hakkında yazı yazıldığını açıkladı. Antalya’da denetim yapılan noktalarda ele geçirilen bu markalara ait viski, vokta ve cinlere el konulduğunu söyleyen Bedrullah Erçin, sözkonusu içkilerin ithalatçı firmalarının bulunduğu illerdeki İl Tarım Müdürlüklerine itiraz hakları kullandırılmak üzere, 5996 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması hususunda yazıyla bilgi verildiğini dile getirdi.



Bedrullah Erçin, Antalya Tarım İl Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri neticesinde 2005 yılından bugüne 311 bin 295 adet sahte veya kaçak içki, 19 bin 22 litre sahte etil alkol, 8 litre viski ve ardıç aroması ile 20 kilogram gıda boyası ele geçirildiğini anlattı. Erçin, il genelinde gezi tekneleri, yat, restoran, bar, disko, kafe işletme yetkililerine, alkollü içeceklerle ilgili toplam 3 bin 900 kişinin yer aldığı eğitim çalışması yapıldığını kaydetti.







