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BBC Türkçe

Antalya'da 3'lü zirve: Org. Akar, ABD'li ve Rus meslektaşlarıyla buluştu

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya genelkurmay başkanları, Antalya’da bir araya geldi. Toplantı, Başbakan Binali Yıldırım, Menbiç'e olası bir operasyon için "Rusya ve ABD koordinasyonunu" işaret ettikten sonra gerçekleşiyor.

07 Mart 2017 14:53

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya'da üçlü bir toplantıda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığı, toplantıyla ilgili internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Başbakan Binali Yıldırım, Menbiç'e olası bir operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya ile ABD ile bir koordinasyon sağlamadan bir operasyon yapmanın anlamı yok." demişti.

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